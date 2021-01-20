موقع وزارة التربية الكويت يعلن نتائج طلاب الكويت عبر رابط المربع الإلكتروني || طريقة تقيم الصفوف

نتائج طلاب الكويت وطريقة تقيم الصفوف الدراسية عبر موقع وزارة التربية الكويت 2021، يتم البحث عنه من قبل طلاب المراحل الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من قبل الطلاب وأولياء أمورهم للاطمئنان على نتائج الفصل الدراسي الأول 2020، والتي تم الانتهاء من أمتحاناته خلال المرحلة الماضية، وأعلن المسئولون في وزارة التربية الكويتية أنهم أرسلوا إلي الإدارات المدرسية منشوراً معمم، برصد درجات الطلاب المتعلمين لجميع مراحل التعليم في دولة الكويت عن الفصل الأول المنتهي.

رابط موقع وزارة التربية الكويت

من المعروف أن جميع نتائج الكويت في كافة مراحل التعليم، تعلن على المواقع الرسمية فقط من خلال رابط وزارة التربية ورابط المربع الإلكتروني، ويتم الدخول عليهم برقم الطالب المدني والاستعلام عن تفاصيل النتيجة بكل بساطة، عبر خطوات سهله سنعرضها لكم داخل المقال.

الدخول على رابط موقع وزارة التربية الرسمي. كتابة وتسجيل الرقم المدني الخاص بكل طالب وطالبة. الضغط على مربع بحث عن النتائج. سوف تظهر كافة تفاصيل النتيجة في الحال سواء بالدرجات أو ألتقيم اللفظي للصفوف الأولى.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الكويتموقع وزارة التربية الكويت وطريقة ألتقيم

يتم تقيم الطلاب كما جاء على موقع الوزارة بالطريقة التالية، ” تحويل الدرجة النهائية ” 100″ إلي درجة تقيم تحصيلي “60” درجة، ودرجة تقيم نهائي “40” درجة، بحيث يكون حساب درجة ألتقيم التحصيلي كما يلي” 100*0.6″ وحساب درجة ألتقيم النهائي تكون “100*0.4″، وبالنسبة للصفوف الثلاث الأولى يتم تحويل التقدير اللفظي إلي درجات “ممتاز، جيد جداً، جيد، ضعيف”.

نتائج طلاب الكويت الفصل الدراسي الأول

تسعى وزارة التربية في الكويت إلي استخدام وسائل التكنولوجيا والتعلم الحديثة في التعليم، والتعلم عن بعد خوفاً من وباء كورونا المستجد لذا فقد تم إنشاء العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية، كي يتم الدخول عليها من قبل الطلاب حتى تكون بديلة للمدارس وطرق التعلم التقليدية، وهو ما نجحت فيه الحكومة الكويتية بتقدير ممتاز خلال الفترة الماضية، مما جعل مسيرة التعليم تستمر في البلاد، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.