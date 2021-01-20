“الضمان الإجتماعي المقطوعة” موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وشروط التقديم

يُعد موضوع الإستعلام عن موعد صرف المقطوعة من اكثر المواضيع التي يتم البحث عنها من جانب عدد كبير من الجمهور السعودي يُقدر بالملايين بالإضافة إلى الآلاف من الأسر السعودية التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، ومن هنا اهتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الراعية لهذا البرنامج بمساعدة المواطن السعودي متوسط الدخل من خلال مساعدات مالية بشكل سنوي تُسمى المساعدة المقطوعة إذا تحققت فيه كافة الشروط المطلوبة التي حدتتها حتى تضمن وصول الدعم المالي إلى المستحقين فقط ولا يذهب إلى من لا يحتاج إليه، وقد نجحت المساعدة المقطوعة في الوصول إلى كل أسرة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة والوقوف بجانبها حتى تستطيع التغلب على الظروف المعيشية الصعبة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد نزول المقطوعة وشروط التسجيل في المقطوعة، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

نوضح لك الآن كافة الشروط المطلوبة والتي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من أجل التقديم في المساعدة المقطوعة وهي كالتالي:

أن يبلغ عمر المواطن وقت التقدم 35 عام أو أكبر.

ألا يتقاضى المواطن راتب كبير.

لا يكون بحوزته أي عقارات أو أراضي.

موعد صرف المقطوعة

يبحث الآلاف من المواطنين على جميع محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي خلال هذه الأيام عن الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة وإيداعها في البنوك في كل حسابات المستفيدين الرسمية، ولكن إلى الآن لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي على موقعها الإلكتروني أو صفحتها على تويتر، ولهذا سوف نقوم بإبلاغكم بالموعد فور تحديده وتوضيح كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن حالة الطلب الخاصة بكم.