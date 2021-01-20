مؤشر القوة النارية.. ما هو ترتيب جيش الكويت خليجيا وشرق أوسطيا؟

حلّت الكويت في المرتبة التاسعة على مستوى الشرق الأوسط في القوى العسكرية، وفق مؤشر القوة النارية العالمي لعام 2021 (وهو مؤشر سنوي يعتمد على 50 نقطة لتحديد القوة العسكرية للبلاد)، ويعده موقع «جلوبال فاير باور» المختص بالتصنيف السنوي للجيوش العالمية.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، تصدر مؤسسة «جلوبال فاير باور» تصنيفها لعام 2021 والذي يصنف أقوى جيوش العالم وبناء القوة العسكرية المحتملة؛ إذ يستخدم الترتيب النهائي أكثر من 50 عاملًا فرديًا لتحديد درجة مؤشرات القوة في دولة معينة، ومن بين هذه العوامل القوة العسكرية من ذخيرة وعتاد وأسلحة ثقيلة إضافة إلى الإمكانات المالية والقدرة اللوجستية والجغرافيا لـ 138 دولة.

وجاءت في المرتبة الأولى شرق أوسطيًا تركيا، وثانيًا مصر، وثالثًا إيران، وحلّت السعودية رابعًا، وخامسًا جاءت إسرائيل، ثم الإمارات في المرتبة السادسة، وسابعًا العراق، وثامنًا سوريا، وتاسعًا الكويت، في حين حلّت سلطنة عمان في المرتبة العاشرة، ثم الأردن في المركز الـ 11، تلاها اليمن، في حين جاءت قطر والبحرين في المركزين الـ13 والـ14 على التوالي، وتذيّل القائمة لبنان على مستوى جيوش الشرق الأوسط.

ووفقًا للتقرير، لا يزال الشرق الأوسط منطقة مضطربة في العالم، ما يجبر مختلف اللاعبين الإقليميين على الاحتفاظ بجيوش كبيرة دائمة، وتبقى القوى الإقليمية الرئيسية هي تركيا ومصر وإيران والسعودية، وإسرائيل، على التوالي، وفق ما جاء في التقرير.

وقال التقرير: لا يزال الخليج العربي إحدى أكثر المناطق تقلّبا على هذا الكوكب، وموطنًا لكثير من احتياطيات النفط في العالم، وأبرز اللاعبين فيه المملكة العربية السعودية، وإيران.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل دائمًا على محاولة ردع إيران، في حين تدعم المملكة العربية السعودية، مع الاستمرار في إعادة بنائها المكلف للعراق الذي مزّقه الحرب.

ووفق تقرير «جلوبال فاير باور» تمتلك الكويت من الأفراد العسكريين:

39500 عدد العسكريين في الجيش.

15500 عدد الأفراد النشطين.

24 ألفًا عدد الجنود على قوة الاحتياطي.

27 مقاتلة جوية.

42 طائرة هليكوبتر.

16 طائرة هليكوبتر هجومية.

في المركز الـ 32 عالميًا في الميزانية المخصصة للدفاع.