الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاتصالات المتنقلة

أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، قمرا صناعيا جديدا للاتصالات المتنقلة، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء - في بيان - أن القمر الصناعي "تيانتونغ 1-03" تم إطلاقه الساعة 00:25 صباحا بتوقيت بكين، على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 بي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وأضافت الأكاديمية أن القمر الصناعي هو نظام اتصالات متنقلة عبر الأقمار الصناعية، تم تطويره وبناؤه بشكل مستقل في الصين. وسينشئ القمر "تيانتونغ 1-03"، شبكة متنقلة مزودة بمرافق أرضية لتقديم خدمات اتصالات متنقلة في جميع الأحوال الجوية والأوقات وتتسم بالاستقرار والموثوقية مثل الصوت والرسائل القصيرة والبيانات للمستخدمين في الصين والمناطق المحيطة بها والشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الأخرى ذات الصلة، وكذلك غالبية المناطق البحرية في المحيطين الهادي والهندي.