ترامب يلغي حظرا على تشكيل المسئولين السابقين جماعات ضغط

بعد ساعات قليلة من إصداره عفوًا عن مساعدين ونواب بالكونجرس وسياسيين مدانين باتهامات فساد، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإلغاء حظر على تشكيل المسئولين السابقين جماعات ضغط لمدة 5 سنوات بعد مغادرة مناصبهم.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، كان ترامب قد أصدر قرار الحظر على عمل المسئولين السابقين بالسياسة لمدة 5 سنوات بعد 8 أيام من تسلمه مهام منصبه عام 2017.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول بالإدارة الأمريكية، قوله: إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم إصدار قرارات عفو احترازية عن نفسه أو عن أفراد أسرته.

وذكر المسئول الأمريكي، أن ترامب لن يعفو أيضا عن محاميه رودي جولياني، مثلما أفادت تقارير في وقت سابق.

وأفادت الوكالة بأن ترامب أصدر عفوا رئاسيا عن إليوت برويدي، مسئول جمع التبرعات لحملته الانتخابية.

كما قرر ترامب العفو عن "ستيف بانون"، المستشار السابق بالبيت الأبيض.

واتهم ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، بـ"الاحتيال" على مئات آلاف المانحين ممن تبرعوا لحملة بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك، والتي جمعت نحو 25 مليون دولار.

ويعتزم الرئيس الأمريكي العفو عن مغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك، قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض رسميا.