الاتحاد الأوروبى عن بايدن: بات لدينا صديق فى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، إن "أوروبا بات لديها صديق فى البيت الأبيض"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. ومن المقرر أن يخلى دونالد ترامب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مع تولى الرئيس المنتخب، جو بايدن، منصبه، وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس مع بدء جلسة التصديق على نتائج المجمع الانتخابى التى حسمت فوز بايدن فى الانتخابات.

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