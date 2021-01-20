روحانى يدعو بايدن إلى العودة للاتفاق النووى مع إيران

جدة - نرمين السيد - وقال روحانى، إن سياسة "الضغوط القصوى التى اتبعها ترامب حيال إيران فشلت فشلا تاما"، مضيفا أن مسيرة ترامب السياسية انتهت.
وكان بايدن قد أعرب فى وقت سابق، عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووى الإيرانى، قائلا إنه "أفضل أداة لضمان الاستقرار فى الشرق الأوسط".
وأضاف بايدن فى حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه "بدون اتفاق نووى مع إيران قد نكون أمام وضع تسعى فيه بعض الدول الأخرى فى المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية".
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