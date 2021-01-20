كورونا تضرب إسرائيل.. أكثر من 8500 إصابة جديدة خلال ساعات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 8,511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في البلاد منذ الأمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
ونقلت صحيفة "يديعوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بالكورونا ارتفع إلى 570,085 إصابة، منذ تفشي الوباء.
وبسحب الصحيفة، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن من بين الإصابات، 82,930 إصابة نشطة، بينهم 1,113 مريضا بحالة الخطر، والوفيات 4,142 حالة.
وفقا لمعطيات الوزارة، تم تطعيم 200 ألف شخص ضد الكورونا، بينما حصل 550 ألف إسرائيلي على الجرعة الثانية من اللقاح، وبلغ إجمالي الذين حصلوا على التطعيم حتى الآن 2,272,000 مواطن.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت الليلة بالإجماع، على تمديد فترة الإغلاق الشامل لمدة 10 أيام إضافية، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.
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