عاجل.. البيت الأبيض: ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه قرار العفو الذى أصدره ترامب شمل مستشاره السابق، ستيف بانون، المتهم بالاحتيال فى قضية بناء الجدار العازل مع المكسيك.
ووفقاً لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن ترامب اتخذ القرار فى اللحظة الأخيرة قبل ساعات من موعد مغادرته البيت الأبيض، رغم تحذيرات المسؤولين بعدم الإقدام على تلك الخطوة.
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