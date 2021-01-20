ألمانيا تسجل 1.148 وفاة و 15,974 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، فإن حصيلة الوفيات فى ألمانيا وصلت إلى 48 ألفا و770 حالة بعد تسجيل 1148 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اتفقوا الثلاثاء، على تمديد العزل العام، الذى تُغلق بموجبه معظم المتاجر والمدارس، حتى 14 فبراير وذلك فى محاولة لكبح جماح فيرس كورونا.
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