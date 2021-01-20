للمرة الأولى فى تاريخ أمريكا.. الرئيس لن يسلم الحقيبة النووية لخلفه المنتخب

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لن يقوم بتسليم الرئيس المنتخب جو بايدن، الحقيبة النووية أثناء حفل التنصيب، فى مشهد يحدث للمرة الأولى فى تاريخ أمريكا.





قالت قناة "NBC News" الأمريكية، إن بايدن عندما يؤدى القسم الرئاسى سيحصل على الحقيبة أو الكرة النووية كما تعرف، إلا أنه لأول مرة، فإن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يسلم الحقيبة لبايدن.

وبحسب القناة الأمريكية، فأنه عادة ما يحدث التسليم فى حفل التنصيب فى الكابيتول الأمريكى، ولكن بسبب تخطيط ترامب للتواجد فى فلوريدا وقت تنصيب بايدن، فإن التسليم سيحدث بشكل مختلف، حيث سيكون هناك مساعدا عسكريا سيصطحب ترامب إلى فلوريدا بواحد من الحقائب، وسيكون هناك مساعدا عسكريا آخرا يحمل حقيبة ثانية سيسلم بايدن سلطته عليها بمجرد أدائه القسم، وسيعيد المساعد العسكرى المصاحب لترامب الحقيبة الأخرى إلى واشنطن.

ومن المقرر أن يخلى دونالد ترامب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مع تولى الرئيس المنتخب، جو بايدن، منصبه، وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس مع بدء جلسة التصديق على نتائج المجمع الانتخابى التى حسمت فوز بايدن فى الانتخابات.