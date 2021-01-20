الصحة العالمية: تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس ”كورونا” في 60 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن 60 دولة حتى الآن سجلت حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه من بين هذه الدول التي أعلنت تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل والهند وإسبانيا.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت أمس الأول (الإثنين) أنه تم تسجيل 122 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في 20 ولاية أمريكية .. مشيرة إلى أن هذه الحصيلة لا تمثل العدد الإجمالي للحالات الموجودة في الولايات المتحدة، بل تمثل تلك التي تم اكتشافها من خلال إجراء التحاليل.