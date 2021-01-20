نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرحى بانفجار لغم غرب أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب 6 رجال شرطة على الأقل، في انفجار لغم، بالقرب من مركز شرطة بإقليم هيرات غرب أفغانستان، الليلة الماضية.

وبحسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، وقع الانفجار حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي في منطقة "أنجل" بعد أن تم زرع اللغم بالقرب من مركز

وكشفت مصادر، أن أربعة رجال شرطة أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. لكن محمد رفيق شيرزاي، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة المحلية صرح بأن ستة رجال شرطة أصيبوا في الانفجار وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقالت المصادر: "جميع رجال الشرطة الجرحى في حالة مستقرة". ولم تعلن أي جماعة ، بما في ذلك طالبان، مسؤوليتهاعن الحادث.