نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تعلن إصابة 15 معتقلا في سجن إسرائيلي بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلن فيه إصابة 15 معتقلا فلسطينيا في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا، ليرتفع العدد في ذلك السجن إلى 53 منذ بداية يناير.

وقال البيان: "عدوى الفيروس انتقلت إلى قسمين جديدين في سجن ريمون جنوب إسرائيل، وهما القسم 2، والقسم 6، بعد أن كانت الإصابات محصورة في ثلاثة أقسام (1، و3، و4)، ليرتفع عدد الأقسام التي ظهرت فيها عدوى الفيروس إلى خمسة، من أصل سبعة أقسام، يقبع فيها أكثر من 650 أسيرا".

وأضاف البيان: "الإصابات ظهرت بعد أخذت عينات عشوائية من كافة الأقسام في السجن، الأمر الذي ينذر بكارثة"، لافتا إلى أن "إدارة السجن أبلغت الأسرى بإلغاء إعطاء لقاح كورونا الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم".

وكان نادي الأسير، طالب منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـ"العمل جديا وعاجلا، من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص".