أول قرارات بايدن.. تعليق بناء الجدار على الحدود مع المكسيك

جدة - نرمين السيد - قال مساعدون للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إن الرئيس الجديد سيصدر 17 أمرا رئاسيا للتراجع عن تدابير اتخذها دونالد ترامب، أحدها إلغاء حظر على السفر من دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.





وأضافوا أن الولايات المتحدة ستعود إلى منظمة الصحة العالمية واتفاق المناخ، كما سيعلق بايدن بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وأغلب القرارات تمثل رجوعا عن سياسات اتبعها ترامب ولا تتطلب العرض على الكونجرس، غير أن بايدن سيكشف النقاب عن اقتراح يتعلق بالهجرة يتيح لملايين المهاجرين غير المسجلين إمكانية الحصول على الجنسية، وإن كان هذا الاقتراح يتطلب موافقة الكونجرس.

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