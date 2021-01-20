إصابة 19 ضابطا من شرطة الكونجرس بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات، إن "ذلك جاء بعد أن هاجمت مجموعة من مؤيدى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب مبنى الكابيتول، حيث أن معظمهم كانوا لا يرتدون أقنعة عند اقتحامهم الكونجرس".
وكان المئات من أنصار ترامب، قد اقتحموا الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس فى العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.
وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن.
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