محلل سياسي: قمة ثلاثية تجمع السيسي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق لهذا السبب

أكد الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية بالجامعة الأردنية، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة الأردنية تحمل العديد من الدلالات من حيث الأهمية والتوقيت.

وأوضح "المومني"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن أهمية الزيارة تنبع من الدور المحوري والريادى لمصر في المنطقة وأيضًا من الدور الملحوظ للدبلوماسية الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصها إرساء دعائم الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن العلاقة بين البلدين استراتيجية وبدا تنسيق وتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين مصر والأردن فى السنوات الأخيرة بشكل واضح، ما يسهم في منظومة العمل العربي المشترك، فضلًا عن التوافق في الرؤى إزاء القضايا المختلفة.

ولفت "المومني"، إلى الحراك الدبلوماسي المتعدد والشراكة الدبلوماسية بين أطراف عدة أساسها مصر والأردن، مشيرًا إلى مجموعة الاجتماعات التي جرت مؤخرًا من بينها اجتماع الرباعية الذي جمع بين مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، والاجتماع الثلاثي الذى جمع الرئيس السيسي وملك الاردن ورئيس الوزراء العراقي، وأيضًا الزيارة التي قام بها ملك الأردن مؤخرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والاجتماع الذى جمع بين وزير الخارجية الأردني بنظيره السعودي قبل يومين، لافتًا إلى كل هذا الحراك الدبلوماسي يأتي فى إطار التنسيق المطلوب فى ظل قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة لـ جو بايدن وعلى خلفية المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

ونوه "أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الأردن"، بأنه سيكون هناك قمة ثلاثية أخري تجمع الرئيس السيسي وملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا أن العلاقة الأردنية المصرية وصلت لدرجة من النضوج العالي ومثالًا واضحًا على كيفية العمل العربي المشترك باعتبارهما يمثلان عمقا للأمن القومي العربي.