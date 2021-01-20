وفاة وزير خارجية زيمبابوي بـ كورونا

توفي وزير خارجية زيمبابوي، سيبوسيسو مويو، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفق قول المتحدث الرئاسي في الدولة، اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث جورج تشارامبا، أن مويو فارق الحياة في مستشفى محلي في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان مويو جنرالا سابقا في الجيش، وذاع صيته على مستوى البلاد عندما أعلن عن الانقلاب العسكري الذي أدى للإطاحة بالرئيس الراحل روبرت موجابي في نوفمبر عام 2017.