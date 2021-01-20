“بعد التعديل” جدول توزيع الاسابيع الدراسية 1442 pdf.. آلية الفصل الدراسي الثاني تسجيل دخول منصة مدرستي على تطبيق توكلنا

في ظل تطوير آلية التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية عقب تطبيق قرار التعليم عن البعد الذي صدر مؤخراً نتيجة الظروف المحيطة التي تعيشها البلاد والعالم أجمع، قامت الوزارة بتفعيل منصات التعليم الإلكترونية بجانب انطلاق 33 قناة تعليمية أخري للطلاب، هذا الأمر الذي أحدث طفرة واضحة داخل الحركة التعليمية في المملكة.

توزيع الاسابيع الدراسية الفصل الدراسي الثاني 1442

وقد قام من جهته وزير التعليم السعودي الدكتور “حمد بن محمد آل الشيخ” بأطلاق جدول توزيع الاسابيع الدراسية 1442 الخاص بالفصل الدراسي الثاني 1442 هـ للتعليم عن بعد للمرحلتين الابتدائية والمتوسط، حيث من المقرر بدأ الترم الثاني يوم الأحد المقبل، ومن هذا المنطلق أصدر سيادته إجراء تحديثاً لخدمات منصة مدرستي 1442 استعداد لاستقبال إلى ما يقارب من 6 ملايين طالب وطالبة، حيث شملت التحديثات الجديدة لمنصة مدرستي اضافة عدة خدمات تفيد المعلمين والمعلمات، وفيما يلي نرفق لكم جدول الأسابيع الدراسية للفصل الدراسي الثاني 1442، كما نقوم بسر لكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية.

الأسابيع الدراسية 1442 الفصل الثاني

ويمكن الآن للطالب وطالبة بدأ التسجيل في منصة مدرستي للاستفادة من الشروحات والدروس التي ستنطلق عليها بداية الفصل الدراسي الثاني باتباع الخطوات التالية:

1- قم أولا بالتوجه إلي رابط منصة مدرستي السعودية.

2- قم بالضغط على كلمة تسجيل.

3- قم بإنشاء حساب جديد على المنصة، عن طريق ادخال البريد الإلكتروني ورقم الهوية.

وفي سياق متصل دشنت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية تفعيل حساب منصة مدرستي على تطبيق نظام توكلنا، وتأتي خطوات التسجيل على النحو التالي.

– اولا على الطالب تشغيل التطبيق على الهاتفك الذكي الخاص به.

– ثم الدخول على حسابي .

– ثم قم بالنقر على بيانات منصة مدرستي التعليمية.

-ثم على الطالب ادخال اسم المستخدم وكلمة السر .

– ثم قم بالضغط على كلمة (إرسال).

-وخلال ثوان سيتم تحويلك إلى منصة مدرستي، ثم تسجيل الدخول على حساب مايكروسوفت اوفيس.