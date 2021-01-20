رابط نتائج الطلاب برقم الهوية الكويت 2021 المرحلة الابتدائية والمتوسطة moe.edu.kw

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية الكويت من أكثر العمليات بحثًا بعد أن انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع المراحل الدراسية، ومنها المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من قبل ولي الأمر أو من قبل الطالب نفسه من خلال موقع مربع الكويت للنتائج برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت برقم الهوية

وأكدت وزارة التعليم الكويتية أن النتائج يمكن الاستعلام عنها إلكترونيًا بدلًا من زيارة المؤسسات التعليمية، حرصًا على التباعد الاجتماعي، وحرصًا من الوزارة على توفير كافة الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في الكويت.

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية الكويت

وعلى من يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية أو الاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة برقم الهوية أن يتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية، ثم النقر على تبويب نتائج.

يتعين على الطالب أن يقوم بإدخال رقم الهوية، ثم يقوم بالنقر على تبويب بحث.

ستظهر جميع العلامات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد الدراسية التي قام بأدائها في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

استعلام نتائج المرحلة الثانوية بالرقم المدني

ويمكن من خلال موقع المربع الإلكتروني أو موقع وزارة التعليم الكويتية الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية، من بينها المرحلة الثانوية، ولكن فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وبعد أن تنتهي وزارة التعليم من الرصد أيضًا، وتقوم بالإعلان عن ظهورها من خلال الإنترنت.

المداس التي رفعت النتائج الكويت

وهناك خدمة إلكترونية من خلال وزارة التربية الكويت ومعنية بأمر نتائج الطلاب حيث بينت بوابة الكويت التعليمية أو وزارة التربية والتعليم قائمة بأسماء المدارس التي قامت برفع النتائج من خلال موقع الوزارة، وقد بلغ عددها في مبارك الكبير حوالي 14 مدرسة، بينما العاصمة الكويت وصلت عدد المدارس التي رفعت نتائج الطلبة بها إلى ما يقرب من 35 مدرسة، والفروانية قامت المدارس برفع النتائج بإجمالي عدد عشرين مدرسة حتى الآن، ويمكن عبر موقع وزارة التربية الكويت التعرف على قائمة المدارس والمناطق التعليمية، وعدد المدارس.