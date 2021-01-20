شحن شدات ببجي مجانا بطريقة رسمية 2021 أكثر من 50 ألف شدة وسكنات مجانية

شحن شدات ببجي مجانا بطريقة أمنة إذا كنت تبحث عن افضل وأسهل طريقة لشحن شدات وسكنات لا نهائية لببجي فهذا الموضوع مفيد لك، حيث شهدت لعبة ببجى انتشار واسع جدا في جميع الدول خاصة الدول العربية، حيث اصبح الجميع مهوسون بهذه اللعبة ويلعبونها ليل ونهار وبمختلف الأعمار الصغار وحتى الشباب وكبار السن، بما تحتويه اللعبة على متعه وروح المغامرة، حيث توفر اللعبة أيضا مواسم جديدة باستمرار حتى لا يمل منها المستخدم.

شحن شدات ببجي مجانا

تعرف أيضا على كيفية تحميل لعبة فورت نايت، صمم هذه اللعبة شخص يدعى بريندان جرين وتم أصدارها في مارس 2017 حيث تعمل هذه اللعبة على انظمه متعددة حيث يمكن لعبها على الهاتف المحمول أو أي نظام تشغيل ويندوز، او اكس بوكس ون، أو بلاي ستيشن فور، هذه اللعبة لا تعمل بدون أنترنت، ويمكن تحميلها بكل سهولة من متجر بلاي أو اب ستور أو وستاديا، وتتوفر اللعبة أيضا Pubg Mobile Lite لمن لا يملكون ذاكرة كبيرة في الموبيل.

خطوات شحن الشدات وسكنات ببجي مجانا

تعرف على كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا، من اضمن وأسهل الطرق لتجميع السكنات والشدات هي مشاهدة الإعلانات التي توفرها اللعبة يوميا حيث تعطيك عدد كبير جدا من العملة الافتراضية UC أو يوجد طريقة اخرى عن وهى عن طريق شحن البطاقات:

يوجد موقع خاص بالمملكة العربية السعودية يسمى (بطاقاتي) متوفر علية بطاقات لشحن السكنات والشدات.

اكتب اسم الموقع في محرك البحث جوجل ثم ادخل عليه واكتب بريدك الإلكتروني.

ثم سوف يعطيك كود للشحن، اخل على حسابك في ببجى وقوم بتفعيل الكود داخل اللعبة.

ثم قوم بالضغط على Redeem بعدها سوف يتم تفعيل الشدات.

بعد أن تحصل على الشدات استمتع بشراء الأزياء والأسلحة ورقى مستواك داخل اللعبة.

يجب أولا فتح العبة على جوالك أو الكومبيوتر.

ثم قوم بالذهاب والضغط على زر الشحن.

بعدها قوم باختيار فئة الشحن الذي تريدها.

قوم بتسجيل بيانات الفيزا التي سوف تدفع بها.

واتبع باقي التعليمات لإتمام عملية الدفع.

وأخيرا تمتع بالشدات والسكنات التي تريدها.

أسهل طريقة لشحن الـ UC