كيفية إستقبال تردد قناة Kas sports السعودية الرياضية لمتابعة جميع المباريات

تردد قناة Kas sports السعودية الرياضية، احد أبرز القنوات الرياضية المفتوحة التي يمكنك من خلالها متابعة المباريات الدولية والمحلية في الدوري السعودي، كما يمكنك أيضاً متابعة أبرز البطولات القارية مثل بطولة كوبا امريكا وبطولة امم اسيا إضافة علي ذلك متابعة دوري المحترفين السعودي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين علي تردد قناة Kas sports، كما يمكنكم أيضاً مشاهدة الكثير من البرامج الرياضية الهامة الخاصة بالدوري السعودي والدوريات العالمية.

طريقة إستقبال تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة علي النايل سات كالتالي:

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

اما عن طريقة إستقبال تردد قناة KAS SPORTS على القمر الصناعي عرب سات فجاءت كالتالي:

التردد: 12284

معدل الترميز: 27500

نسبة الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

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تتميز سلسلة قنوات السعودية الرياضية بتقديم معظم الأحداث الرياضية ونقل جميع مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين السعودي بصورة مجانية عبر سلسة قنوات السعودية الرياضية المفتوحة، كما تتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية نظرا لعرض المباريات بجودة HD.

تعد مبارة الهلال اليوم هي أهم المباريات التي يتم إذاعتها علي قناة السعودية الرياضية، حيث يلتقي الهلال مع نظيرة التعاون في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، كما يلتقي فريق النصر مع الوحدة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، وفي تمام الثالثة عصراً يلتقي الباطن مع ضمك، حيث أن جميع الأوقات التي تم ذكرها بتوقيت مصر، حيث تحدد مباريات اليوم من يتزعم عرش صدارة الدوري السعودي للمحترفين المذاع علي تردد قناة Kas sports السعودية الرياضية.