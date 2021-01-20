أخبار اليمن : الصحة العالمية: رصدنا كورونا المتحور بـ60 دولة

الصحة العالمية: رصدنا كورونا المتحور بـ60 دولةأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أنّ النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا تم رصدها حتى الآن في 60 دولة على الأقلّ، أي أكثر بـ10 دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة في نشرتها الأسبوعية القول: إنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم، بزيادة 3 عن العدد الذي سجل في 12 يناير.

وأوضحت المنظمة أنها تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل وهما "بي1" الذي رصد في ولاية أمازوناس واُكتشف أيضا في اليابان لدى 4 أشخاص قادمين من البرازيل ومتحول آخر.

وتابعت بالقول: "حاليا لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذه الأشكال المتحورة".

وأشارت إلى أن خصائصها الجينية المشابهة للفيروسين المتحورين في بريطانيا وجنوب أفريقيا تتطلب دراسات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المتحورة التي سجلت في بريطانيا في منتصف ديسمبر قادرة على العدوى بنسبة أكبر بـ50 إلى 70 في المائة من الفيروس الأصلي وهي موجودة في المناطق الجغرافية الست لمنظمة الصحة العالمية.

أما الفيروس المتحور لجنوب أفريقيا فموجود في 4 مناطق فقط، لم تحددها المنظمة.

والنسختان المتحورتان من الفيروس أسرع انتشارا لكنهما ليستا أكثر خطورة.. إلا أنهما تسببان زيادة في الضغط على النظم الصحية التي تبدو في بعض البلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة على وشك الانفجار.