أخبار اليمن : الصقيع يضرب المزارعين في 6 محافظات.. والفلكي الشوافي يجدد تحذيراته

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دوت الخليج -

الصقيع يضرب المزارعين في 6 محافظات.. والفلكي الشوافي يجدد تحذيراته

ضربت موحة الصقيع المزاروعات في 6 محافظات يمنبة خلال اليومين الماضيين وعلى إثر ذلك عقب الفلكي عدنان الشوافي، في رسالة تحذيريه وجهها إلى الجميع، قائلاً: الأخوة المزاعين في المرتفعات والاحواض الجبلية تعقيبا على تنبيهنا لكم منذ بداية هذا الاسبوع وتكرار التنبيه قبل يومين من توقعات انخفاض درجة حرارة الطبقة القريبة من سطح لارض الى ما دون الصفر المئوي، ونظرا لما سمعناه من المزارعين عن حدوث "ضريب" (تضررت المزروعات في عدة مناطق في ذمار - البيضاء - الضالع - إب - صنعاء - عمران) خلال الليلتين الماضية فاننا نكرر التنبيه للمرة الثالثة بدعوتكم الى توخي الحذر هذا الإسبوع حتى لو شعرتم بارتفاع بسيط لدرجة الحرارة ليلة الخميس فان الاجواء تبقى باردة ومتوقع تعود بالانخفاض مع ليلة الجمعة او السبت ٢٣ يناير ٢٠٢١ وعليه نمدد فترة التنبيهات حتى منتصف الاسبوع القادم على الاقل". الصقيع يضرب المزارعين في 6 محافظات.. والفلكي الشوافي يجدد تحذيراتهضربت موحة الصقيع المزاروعات في 6 محافظات يمنبة خلال اليومين الماضيين وعلى إثر ذلك عقب الفلكي عدنان الشوافي، في رسالة تحذيريه وجهها إلى الجميع، قائلاً: الأخوة المزاعين في المرتفعات والاحواض الجبلية تعقيبا على تنبيهنا لكم منذ بداية هذا الاسبوع وتكرار التنبيه قبل يومين من توقعات انخفاض درجة حرارة الطبقة القريبة من سطح لارض الى ما دون الصفر المئوي، ونظرا لما سمعناه من المزارعين عن حدوث "ضريب" (تضررت المزروعات في عدة مناطق في ذمار - البيضاء - الضالع - إب - صنعاء - عمران) خلال الليلتين الماضية فاننا نكرر التنبيه للمرة الثالثة بدعوتكم الى توخي الحذر هذا الإسبوع حتى لو شعرتم بارتفاع بسيط لدرجة الحرارة ليلة الخميس فان الاجواء تبقى باردة ومتوقع تعود بالانخفاض مع ليلة الجمعة او السبت ٢٣ يناير ٢٠٢١ وعليه نمدد فترة التنبيهات حتى منتصف الاسبوع القادم على الاقل". وجدد الفلكي الشوافي دعوته لجميع المواطنين في المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية الى توخي الحذر من ضربات البرد خصوصا كبار السن والاطفال والعاملين في الاماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر وكذلك رعاة الماشية والنحل. تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة