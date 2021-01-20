الترامبيست.. هل يتخلى ترامب عن الجمهوريين وينشئ الحزب الوطنى؟

جدة - نرمين السيد - الخروج من المشهد السياسى أمر غير متوقع من دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، ويمكن التدليل على ذلك بما تم تسريبه من المحيطين به قبل تركه للبيت الأبيض لساكنه الجديد جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الجديد، والذى تتم مراسم تنصيبه اليوم الأربعاء.





البقاء فى الملعب السياسى هدف سيسعى إليه ترامب، لتوفير بعض الحماية السياسية لمصالحة، ويكون جدارًا يحتمى خلفه فى ظل العداءات الداخلية التى اكتسبها خلال فترة ولايته.. لذلك فإن إنشاء حزب سياسى ربما يكون أحد الوسائل التى يستخدمها لتنفيذ تلك الأهداف.

دفع ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية للتطرق إلى أن الرئيس المنتهية ولايته، يسعى إلى إنشاء حزب جديد، للاستمرار فى ممارسة سياسته حتى بعد مغادرته مكتبه بالبيت الأبيض.

وأفادت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم الأربعاء، بأن ترامب تحدث فى الأيام الأخيرة له فى البيت الأبيض مع مساعديه حول تشكيل حزب سياسى جديد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، فى محاولة لممارسة نفوذ مستمر بعد مغادرته منصب الرئيس.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر أن ترامب ناقش الأمر مع العديد من مساعديه وأشخاص آخرين مقربين منه الأسبوع الماضى، إذ قال: "أريد تسمية الحزب الجديد بـ "الحزب الوطنى"، وفقًا لما قاله لأشخاص مقربين منه.

ودفعت عداوة ترامب، فى الأيام الأخيرة له بالبيت الأبيض، مع العديد من القادة الجمهوريين، إلى طرح فكرة الانسلاخ من الحزب الذى رشحه لرئاسة وإنشاء كيان سياسى جديد ليكون هناك جهة تستوعب أطروحاته وتنفذها على أرض الواقع، خصوصًا أن استطلاعات الرأى أظهرت أن ترامب يحافظ على دعم قوى بين ناخبى الحزب الجمهورى.

عداوة ترامب لأعضاء الحزب الجمهورى ظلت كامنة حتى ظهرت على السطح بعد أن قال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن "ترامب يستحق اللوم لإثارة أعمال الشغب القاتلة فى 6 يناير الماضى، فى مبنى الكابيتول".

ويرجح بعض المحللين أن تواجه أى محاولة لإنشاء حزب جديد معارضة شديدة من مسؤولى الحزب الجمهورى، الذين قد يغضبون من فكرة قيام ترامب بتقليل الدعم عن مرشحى الحزب الجمهورى.

من جهته، يرى الكاتب أحمد الطاهرى، أن "الحزب الجمهورى سينشطر.. تيار شعبى وهو الترامبيست وسيكون زعيمه السيناتور تيد كروز والشطر الثانى سيكون ممثلًا لتقاليد الحزب الجمهورى المحافظ وسيرثه نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بينس".

وأضاف الطاهرى، فى مقال له بعنوان "نهاية ترامب ومحاربة الترامبيست.. كيف نرصد ما يحدث فى واشنطن؟"، أن : "تيد كروز ومايك بينس رغم اختلاف وتباين أدائهما السياسى مع الأزمة لكنهما خرجا فائزين.. تيد كروز تمسك بالخطاب الانتخابى الذى يرضى الترامبيست الرافض لنتيجة الانتخابات.. أما مايك بينس فخرج باحترام التيار الجمهورى التقليدى المحافظ وظهر بصورة المنحاز إلى دولة القانون والدستور.. وظنى أنه ستكون بينهما مواجهة فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى فى انتخابات رئاسة 2024 وأحدهما سيكون مرشح الحزب فى الانتخابات".