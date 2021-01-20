جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" اكتُشفت تلك الإصابة فى دائرة داكسينج وهى أولى الإصابات بالنسخة المتحورة من الفيروس فى العاصمة بكين التى تضم 21 مليون نسمة. وبلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى 89454 حالة، بينما ظل إجمالى الوفيات دون تغيير عند 4635.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكين تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.