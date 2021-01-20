قنبلة يدوية.. الكشف عن سبب انفجار مخزن الذخيرة في العاصمة الليبية

أفادت مصادر ليبية بأن قنبلة يدوية وراء انفجار مخزن الذخيرة في مركز البحرية بالعاصمة الليبية، حسبما نقلت شبكة "العربية". وأضافت المصادر أن التحقيق مازال مستمرا في الانفجار الذي استهدف مخزن الذخيرة في طرابلس وأدى لمقتل قائدين عسكريين كبيرين. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام ليبية بوقوع انفجار في الأكاديمية البحرية بمنطقة جنزو غرب العاصمة طرابلس. وأكدت "ليبيا مباشر" وقوع عدد من القتلى جراء الانفجار، بينهم العميد أحمد أيوب وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح. وذكر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حريقا اندلع في مخزن للذخيرة بالأكاديمية البحرية أسفر عن الانفجار. فيما أرسلت هيئة السلامة الوطنية فرقها للمساندة في إخماد الحريق بمنطقة جنزور. وأضافت المصادر، أن الانفجار العنيف تسبب في حرائق ضخمة في معسكر مهجري مدينة تاورغاء الواقع قرب الأكاديمية. فيما تحركت وحدات الدفاع المدني بالمنطقة لإطفاء الحريق في المخيم والأكاديمية.

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