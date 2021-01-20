قضايا الإعلام على مائدة سلطنة عمان.. 3 مارس

تُنظم جامعة السلطان قابوس، المؤتمر العلمي الدولي الثالث في مارس القادم، تحت عنوان: "الاتصال الجماهيري في البيئة الرقمية .. بين ضرورات التربية الإعلامية ومتطلبات التعليم الإعلامي".

يأتي تنظيم المؤتمر استجابة للتحولات التي شهدها حقلا التربية والتعليم الإعلامي خلال السنوات الأخيرة، خاصة التحول من التربية بوسائل الإعلام والاتصال إلى التربية على وسائل الإعلام والاتصال، بعد أن أصبحت التربية على حسن الاستفادة من وسائل الإعلام التقليدية والجديدة تشكل محور اهتمام عديد من المؤسسات البحثية والإعلامية والتربوية والمنظمات المجتمعية الوطنية والإقليمية والدولية.

ويهدف المؤتمر إلى بلورة الرؤى الأكاديمية العديدة التي تتصل بفهم وتحليل الأثر العميق لوسائل الإعلام والاتصال في عصر الرقمية والشبكات المتعددة، بالإضافة إلى بحث قضايا ومستحدثات التعليم والتدريب الإعلامي، ومراجعة منظومة التأهيل الإعلامي بشقيها الأكاديمي والمهني.

يشارك في المؤتمر - الذي سيعقد بطريقة افتراضية عبر المنصات الإلكترونية - عدد كبير من المتخصصين والخبراء والباحثين في الإعلام والتعليم والتربية من مختلف دول العالم، ويتضمن مجموعة من المحاور التي تركز على الأطر النظرية والفلسفية في علاقة الإعلام بالتربية وإشكالات العلاقة بينهما، والتربية والتعليم الإعلامي في ظل البيئة الرقمية، والسياسات والاتجاهات العامة في التربية والتعليم الإعلامي عربيًا وعالميًا، ومناهج التعليم والتدريب الإعلامي في العصر الرقمي عربيًا ودوليًا، بالإضافة إلى السيناريوهات المستقبلية للتربية والتعليم الإعلامي.