الكرملين يرحب بالإرادة السياسية الأمريكية للحفاظ على معاهدة "ستارت-3"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يرحب بإبداء الولايات المتحدة للإرادة السياسية، بشأن تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".
ووصف بيسكوف هذه المعاهدة بحجر الأساس من وجهة نظر الاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن الدولي ، مضيفا - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - " كما تعرفون، تدعو روسيا والرئيس الروسي، باستمرار إلى الحفاظ على هذه الوثيقة فائقة الأهمية للاستقرار الاستراتيجي والأمن في العالم".
وتابع بيسكوف القول : "لذلك، إذا ثبت بالفعل ظهور الإرادة السياسية لدى زملائنا الأمريكيين في المحافظة على هذه الوثيقة من خلال تمديدها الأولي، فلن يكون ذلك إلا موضع ترحيب".
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