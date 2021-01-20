وفاة وزير خارجية زيمبابوي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة في زيمبابوي جورج شارامبا، اليوم /الأربعاء/ وفاة وزير خارجية البلاد سيبوسيسو مويو، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال شارامبا - في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إن مويو، وهو جنرال سابق في الجيش، اكتسب شهرة على المستوى الوطني بعد الإطاحة بالرئيس الذي حكم البلاد طويلا، روبرت موجابي، في نوفمبر 2017، توفي في مستشفى محلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، واصفا إياه بأنه "جندي حاصل على أوسمة ومقاتل من أجل الحرية".
ويعد مويو أحد الجنرالات الذين تقلدوا مناصب رفيعة في حكومة الرئيس إيمرسون منانجاجوا وحزب (زانو-بي إف) الحاكم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سبق وتوفي وزير آخر في حكومة زيمبابوي بفيروس كورونا، وهو الجنرال المتقاعد ووزير الزراعة بيرانس شيري، الذي توفي في يوليو الماضي.
وتعاني زيمبابوي من ارتفاع حاد في إصابات (كوفيد-19) مؤخرا، حيث سجلت أكثر من نصف إجمالي الحالات المؤكدة لديها والبالغ عددها 28 ألفا و675 إصابة و825 حالة وفاة، بعد يوم رأس السنة الميلادية الجديدة.
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