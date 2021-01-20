السودان: هجوم مسلح على منزل والي غرب دارفور

أعلنت حكومة غرب دارفور (غرب السودان) تعرُض منزل والي الولاية محمد عبد الله الدومة إلى هجوم مسلح، من قبل مجموعة من المسلحين، تصدى لهم حرس الوالي.
وأدانت حكومة الولاية في بيان، اليوم الأربعاء، هذا الهجوم، واعتبرته استهدافا لوأد الجهود المبذولة لاستتاب الأمن والاستقرار والسلام بالولاية.. مؤكدا أن الدومة، بصحة جيدة ويمارس مهامه على أكمل وجه، مشددا على أن مثل هذه المحاولات تستهدف إحداث الفوضى وعدم الاستقرار.
وشهدت مدينة (الجنينة) أحداث عنف في الأيام الماضية، أسقطت قتلى وجرحى.
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