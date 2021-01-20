بايدن يصدر 17 أمرا رئاسيا لإلغاء تدابير اتخذها ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيصدر 17 أمرًا رئاسيًا لإلغاء تدابير اتخذها الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، اعتبارًا من الأربعاء.

وقد أكد مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.