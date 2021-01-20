نتائج الكويت 2021 .. قائمة المدارس التي رفعت نتائج طلاب الدور الثاني والمنزلي

نتائج الكويت 2021 والتي يتطلع طلاب الصفوف الدراسية بالمدارس إلى الصف الثاني عشر للتعرف عليها، حيث انتهى طلاب الدور الثاني من أداء الامتحان الإلكتروني عبر منصة الكويت التعليمية وقامت كل مدرسة على حده بتصحيح اختبارات الدور الثاني والمنزلي، ويتم رفع نتائج كل مدرسة منفردة عبر موقع النتائج ليقوم الطلاب بالاستعلام عنها بالرقم المدني الخاص لكل طالب.

موقع وزارة التربية والتعليمموقع نتائج الكويت 2021

أنهى طلاب الدور الثاني والتعليم المنزلي الامتحانات في وقت قريب وبدأ مؤشر البحث في جوجل يشير لتنامي البحث عن أسماء المدارس التي قامت برفع النتيجة، وقد أعلنت عشرة مدارس الانتهاء من التصحيح والمراجعة وقامت بتنزيل النتيجة عبر رابط نتائج الطلاب بوزارة التعليم الكويتية، وتتابع باقي المدارس بشكل متتابع تنزيل النتائج على الموقع ويقوم الطالب باستخراج الدرجات الخاصة به بإدخال الرقم المدني.

عدد المدارس التي قامت برفع النتائج 11 مدرسة

المنطقة التعليمية Stage اسم المدرسة تاريخ الإعلان منطقة الأحمدي التعليم الابتدائي مدرسة احمد عيسى السعد الابتدائية للبنين 20/01/2021 08:55:54 الأحمدي المتوسط مدرسة ام حكيم المتوسطة للبنات 20/01/2021 08:08:26

خطوات استخراج نتائج الطلاب

تم إعلان عدد من المدارس نتائج الدور الثاني والمنزلي وذلك للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني عشر، ونعرض لكم خطوات استعلام واستخراج أرقام الطالب والتي تكون كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على الصفحة الرئيسية لموقع نتائج طلاب الكويت. يتم اختيار أيقونة “نتائج باقي المراحل” أعلى صفحة النتائج. يفتح للطالب صفحة استخراج النتائج. يقوم الطالب بإدخال الرقم المدني الخاص به فقط. يبدأ البحث باختيار ايقونة “بحث”.

وقد قامت وزارة التعليم باستخدام النظام الإلكتروني في اختبارات الطلاب والتعليم عن بعد باستخدام المنصات التعليمية الجديدة، وذلك تماشيا مع النظام التكنولوجي الجديد في التعلم والتلقي، كما قام الطلاب بعمل الاختبار إلكترونيا حرصا من الوزارة على اتباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروسات والأوبئة.