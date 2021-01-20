رابط نتائج الكويت الثاني عشر وجميع المراحل التعليمية وطريقة الحصول على النتيجة

نقدم رابط نتائج الكويت للصف الثاني عشر وجميع المراحل التعليمية في الدولة ابتداءً من المرحلة الابتدائية والمتوسطة وحتى الثاني عشر، بعدما أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن ظهور نتائج طلاب الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول 2020-2021 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي يواجهها العالم عقب انتشار فيروس كورونا وبدء الموجه الثانية من الجائحة وظهور عدة أشكال جديدة من الفيروس الأمر الذي دفع جميع الحكومات إلى اتباع مبدأ التعليم عن بعد وإنهاء المعاملات بصورة إلكترونية قدر المستطاع، وعلى الطالب أن يتأكد من أن مدرسته قد قامت برفع النتيجة على الموقع الإلكتروني من خلال إحصائيات المدارس التي يقدمها الموقع.

رابط نتائج الكويت لمعرفة نتائج الطلاب في جميع المراحل

يتوجب على جميع الطلاب الراغبين في معرفة النتيجة التوجه إلى الموقع الرسمي لنتائج الطلاب التابع لوزارة التعليم الكويتية، واتباع خطوات استخراج النتيجة كما يلي:

إذا كنت من طلاب الصف الثاني عشر قم بالنقر على أيقونة نتائج الثاني عشر في موقع النتائج.

اكتب الرقم المدني الخاص بالطالب ثم انقر زر البحث.



إذا كنت ترغب في معرفة نتيجة أحد الطلاب في المراحل الأخرى توجه إلى أيقونة نتائج باقي المراحل، ثم اكتب الرقم المدني للطالب وانقر زر البحث.

أسماء المدارس الكويتية التي قامت برفع النتيجة

يبحث العديد من الطلاب عن نتائج الصف الثاني عشر والمراحل الأخرى، إلا أن بعض المدارس لم تقم برفع النتيجة حتى الآن ومازال رفع النتائج مستمراً، فقد قامت بعض المدارس برفع النتائج وبلغ عددها حتى الآن ثلاثة عشر مدرسة في مختلف مناطق الكويت، فقد أصبح عدد المدارس التي رفعت النتائج في منطقة حولي التعليمية مدرستان، وفي التربية الخاصة مدرسة واحدة، ومدرسة في مبارك الكبير، كما رفعت مدرسة واحدة في منطقة الجهراء النتائج، بينما تم رفع النتيجة من ثلاث مدارس في منطقة الفروانية، ومدرستين في العاصمة، بالإضافة إلى ثلاث مدارس في منطقة الأحمدي التعليمية.