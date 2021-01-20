وظائف هيئة الطيران المدني 1442 رابط وخطوات التسجيل gaca.gov.sa

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد الثلاثاء الموافق 19 يناير العام 2021، عن أنطلاق مبادرة “توطين وظائف النقل الجوي” وذلك بهدف تمكين المواطنين السعوديين من أخذ فرصتهم في شغل المناصب الهامة في قطاع الطيران، والاستغناء عن العمالة غير السُّعُودية التي تأخذ محل من يستحقها من أبناء المملكة.

وظائف هيئة الطيران المدني 1442

وأكدت الهيئة على أن هذه المبادرة هي نتاج تعاملات و تعاون بين وزارات القطاع العام مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث شملت هذه المبادرة 10 آلاف وظيفة بواقع 28 مهنة متخصصة في مجال الطيران المدني تضم مهنة طيار، ومضيف ومراقب جوي ومشرفين ومنسقين ساحة الطيران والخدمات الأرضية و مناولات الشحن والعفش والركاب وتموين الطائرات وغيرها من الوظائف التي تتعلق بقطاع النقل الجوي.

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و من جانبها، وجهت الهيئة خطاباً رسمياً تخطاب فيه شركات الطيران و مقاولي الصيانة والتشغيل ومقدمي الخِدْمَات العاملين في كافة المطارات بضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات المبادرة حرصاً من الدولة على تأمين فرص العمل المناسبة التي يستحقها أبنائها من جانب، وتحقيق أهداف الدولة ورؤيتها المستدامة لعام 2030.

التسجيل في هيئة الطيران المدني

ونقدم لكم خطوات التسجيل علي موقع هيئة الطيران المدني :

الخطوة الأولي الدخول علي موقع هيئة الطيران المدني الإلكتروني.

ثم القيام بكتابة المعلومات الشخصية.

البريد الإلكتروني، رَقَم الجوال، كلمة المرور ثم تأكيدها مره أخري.

كتابة كل من (الاسم، اسم العائلة، العنوان، رَقْم الهائف، تاريخ الميلاد).

بعد القيام بتعبئة البيانات المطلوبة، القيام بكتابة الرمز المرئي.

والضغط علي كلمة إرسال.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بضخ فرق عمل و متخصصين لمتابعة تنفيذ والتزام مؤسسات شركات الطيران لكافة خطوات المبادرة بدقة، حيث تقوم هذه الفرق بإعداد تقارير و تقديمها للهيئات المختصة بالرقابة في الدولة عن أعداد الوظائف التي تم توطينها.