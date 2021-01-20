أخبار اليمن : إصابات كورونا تتجاوز 96.6 مليون حول العالم

إصابات كورونا تتجاوز 96.6 مليون حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن حصيلة المصابين تجاوزت 96 مليونا و648 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 69 مليونا و331 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون و66 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم الثلاثاء، زيادة محدودة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة واضحة في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 587 ألف و939 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,776 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (411,520 وفاة)، والبرازيل (211,511 وفاة)، والهند (152,754 وفاة)، والمكسيك (142,832 وفاة)، وبريطانيا (91,470 وفاة).

كما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (24,809,841 إصابة)، والهند (10,596,442 إصابة)، والبرازيل (8,575,742 إصابة)، وروسيا (3,612,800 إصابة)، وبريطانيا (3,466,849 إصابة).