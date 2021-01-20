أخبار اليمن : 6 أطعمة للوقاية من انسداد الشرايين

6 أطعمة للوقاية من انسداد الشرايينيعود سبب انسداد الشرايين إلى عدة عوامل كحدوث التخثرات التي تترسّب في جدار الأوعية الدموية، أو بسبب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ولأنّ انسداد الشرايين من الحالات المرضية الخطيرة التي قد تسبب الوفاة يجب أخذ الحيطة التامة منها، حيث كشفت عدة تقارير ودراسات طبية عن بعض الأطعمة التي قالت إنها تساعد بشكل فعّال على الوقاية من انسداد الشرايين من بينها :

1- الثوم - يساعد في علاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أنّ الثوم يثبّط تكلس الشرايين الاكليلية والذي يعتبر بدوره مؤشراً لتشكّل اللويحات فيها وبالتالي يقي من انسداد الشرايين.

2. الجمبري - يقلّل الجمبري من مخاطر أمراض ضغط الدم والجلطة الدماغية، فهو يحتوي على التورين وهو حمض أميني يمنع الدهون من العبور من جدار الأمعاء والدخول في الشرايين، لذلك يعتبر الجمبري مفيد للقلب والاوعية الدموية، وللوقاية من أمراض القلب من الضروري أن تتناول الجمبري بشكل دائم.

3. السبانخ - يحتوي السبانخ على البوتاسيوم وحمض الفوليك وكلاهما يلعبان دوراً هاماَ في مكافحة ارتفاع الضغط الدموي، ويحتوي السبانخ أيضاً على اللوتين الذي يَقي من النوبات القلبية عبر منع تراكم لويحات الكوليسترول في الشرايين.

4. العنب الأحمر - وجدت الأبحاث أنّ الفلافونوئيدات الموجود في العنب الأحمر يمنع أكسدة الكوليسترول السيء الذي يؤدي إلى تشكل اللويحة في الجدار الشرياني، كما أنّ هذه المادة تخفّض خطر تشكّل التخثرات الدموية التي تؤدي إلى حدوث النوبات القلبية.

5. الكيوي والبطيخ الأصفر - يحتوي الكيوي والبطيخ الأصفر على مضادات أكسدة، حيث تعمل هذه المضادات على إنقاص سميّة الكوليسترول السيء لذلك ينصح بإدخالهما إلى النظام الغذائي من أجل الوقاية من انسداد الشرايين.

6. زيت الزيتون - أظهرت الدراسات أنّ زيت الزيتون يخفّف من نسب الإصابة بالأمراض القلبية والإصابة بالجلطات، لأنّ الدهون الغير مشبعة الموجودة في زيت الزيتون عندما تمتزج مع جزيئات الكوليسترول السيء تصبح أقل عرضة للتأكسد وبالتالي يمنع انسداد الشرايين.*وكالات

