البابا فرنسيس يطلق نداء لنزع السلاح النووي والترويج لعالم خال من الأسلحة

أطلق البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، نداء ملحا جديدا لجميع الدول والشعوب، من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.
وقال البابا فرنسيس خلال خطابه اليوم الأربعاء، إن "معاهدة حظر الأسلحة النووية ستدخل حيز التنفيذ في هذه الأيام"، مبينا أن "الأمر يتعلق بأول وسيلة دولية ملزمة قانونيا، تحظر صراحة هذه القنابل التي يكون لاستخدامها أثر عشوائي"، حيث "تضرب في وقت قصير عددا كبيرا من الناس وتسبب ضررا هائلا للبيئة".
وأضاف فرنسيس في الخطاب الذي يجريه عبر الفيديو، بسبب حالة الطوارئ الصحية: "إنني أشجع بقوة جميع الدول والشعوب على العمل بعزم لتهيئة الظروف اللازمة لعالم خال من الأسلحة، من خلال المساهمة في النهوض بالسلام والتعاون متعدد الأطراف، حيث البشرية أحوج ما تكون إليه اليوم".
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