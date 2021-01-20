قالت هيئة الزلازل التابعة للمعهد النمساوي المركزي للأرصاد الجوية، إن زلزالا بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم ولاية شتايرمارك في جنوب شرق البلاد.
وأشارت الهيئة، إلى أنه تم تعرض المباني لأضرار بسيطة، في منطقة مركز هذه الهزات الارضية.
وأضافت الهيئة، في تقريرها: "تم في الساعة 8.30 من صباح اليوم بتوقيت وسط أوروبا (10.30 بتوقيت موسكو)، تسجيل وقوع زلزال قوي بقوة 4.5 على بعد 6 كيلومترات غربي أدمونت ولاية شتايرمارك في جنوب شرق البلاد".
وذكرت، أن المواطنين شعروا بالهزات الأرضية بشكل واضح، في مركز الزلزال، وشعر بها السكان أيضا، في معظم أنحاء النمسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب النمسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.