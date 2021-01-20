إسرائيل تنشر مناقصات لبناء 2572 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

نشرت وزارة الاستيطان الإسرائيلية، مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس، بينها 2112 وحدة سكنية في مستوطنات في أنحاء الضفة و460 وحدة سكنية في القدس.
ووفقًا لحركة "سلام الآن" الإسرائيلية، فقد شملت المناقصات مبان تجارية وصناعية أيضًا، فيما شملت المناقصات أكثر من 75% من الوحدات السكنية، وهي عبارة عن 1946 وحدة.
وعقبت "سلام الآن" على نشر هذه المناقصات، أن "حكومة نتنياهو مستمرة في جهودها من أجل إلحاق أكثر ما يمكن من الأضرار باحتمالات السلام حتى الدقيقة الأخيرة قبل تغير الإدارة في واشنطن.
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