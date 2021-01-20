وافق مكتب البرلمان العربي على المقترح الذي تقدم به عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بشأن إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان".
وحول طبيعة عمل المرصد وأهدافه، أوضح رئيس البرلمان العربي أن المرصد يهدف إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، فضلًا عن إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من إدعاءات واتهامات باطلة، كما سيتولى المرصد دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن المرصد سيطلق "المؤشر العربي لحقوق الإنسان"، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها المُحرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، ناقش مكتب البرلمان العربي تطوير الدور الإعلامي للبرلمان العربي، كما ناقش الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالجلسة العامة القادمة للبرلمان العربي في شهر فبراير المقبل 2021م، وكذلك دعوة بعض الشخصيات السياسية في الوطن العربي للمشاركة في هذه الجلسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أطلقه البرلمان العربي.. تفاصيل المرصد العربي لحقوق الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.