إنجازات مشهودة.. رسالة من إعلامية كويتية لـ ملك البحرين

هنأت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة بمناسبة منحه وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، بالدور الريادي لملك البحرين لما تحقق من إنجازات مشهوده فى عهده وحرصه الشديد على ترسيخ دعائم الـأمن والسلام والاستقرار فى ربوع المنطقة من خلال الدبلوماسية الرصينة الحكيمة، وسعيه الدؤوب على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدت "الإعلامية الكويتية"، أن حصول ملك البحرين على هذا الوسام الرفيع يعكس الثقل الذى تتمتع به المملكة على كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية والأمنية وغيرها، ويمثل فخر للشعوب العربية وليس للشعب البحريني فقط، فالجهود المبذولة من جانب ملك البحرين تصب لصالح أمن واستقرار المنطقة .