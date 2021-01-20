أحزاب إسرائيلية تتهم نتنياهو بالسعي لتأجيل الانتخابات

اتهم مسؤولون في أحزاب إسرائيلية اليوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، بالسعي لتأجيل الانتخابات التي ستجري في شهر مارس المقبل.

وجاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الليكودي يؤآف كيش نائب وزير الصحة وعضو الكنيست، الذي قال في مقابلة صحفية إنه من الضروري العمل على تأجيل الانتخابات في حال وصلنا إليها مع عدد كبير من الإصابات كما هو الحال حاليًا.

وردًا على ذلك قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إن نتنياهو يريد تأجيل الانتخابات وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، معتبرًا أن هذا شرح موجز لظاهرة التسويف الحالية.

فيما قال زعيم حزب ميرتس نيتسان هورويتز إن حزبه سيخوض حربًا مريرة ضد محاولة سرقة الديمقراطية باستغلال الأزمة الصحة، مشيرًا إلى أن نتنياهو نجح في إرجاء محاكمته والآن يسعى لتأجيل الانتخابات بحجة الوباء، وأنه مستعد أن يفعل أي شيء لينجو بنفسه من رعب المحاكمة.

فيما قال حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لبيد، إن الليكود يحاول تأجيل الانتخابات بسبب حجة الوباء، وهذه حركة معادية للديمقراطية، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها.