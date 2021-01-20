رابط نتائج الطلاب الكويت 2021 الصف الثاني عشر الثانوية العامة بالرقم المدني app.moe.edu.kw

نتائج الطلاب الكويت 2021 الصف الثاني عشر عبر موقع وزارة التعليم بالكويت app.moe.edu.kw لطلاب الثانوية العامة، الفصل الدراسي الأول، حيث قامت جميع المدارس بدولة الكويت بالإعلان عن ظهورنتائج الصف الثاني عشر، على مواقع إلكترونية مخصصة، هذا بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لطلاب الكويت بالثانوية العامة، ويمكن للطلاب الآن، استخراج النتائج بكل سهولة من خلال الخطوات التي سنقوم بعرضها لكم.

نتائج الطلاب الكويت

أنهى طلاب الصف الثاني عشر بدولة الكويت منذ نحو أسبوع، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2020/2021، وبدأ الطلاب منذ أمس الثلاثاء، الإجازة الرسمية لنصف العام، وبدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات لأوراق اختبارات الطلاب، والتي حرصت وزارة التعليم بالكويت خلالها على الدقة، ليحصل كل طالب على حقه، وتقوم وزارة التعليم بالكويت برفع كشوفات درجات الطلاب على المربع الإلكتروني وموقع وزارة التعليم الكويتية، ليتمكن الطلاب من الوصول للنتيجة بكل سهولة بالرقم المدني.

يتم الآن رفع كشوفات النتائج، لطلاب الصف الثاني عشر بالكويت على موقع وزارة التعليم الكويتية والمربع الإلكتروني، بحيث يمكن للطلاب الحصول على النتائج دون الحاجة للتوجه للمدرسة، بكل سهولة عبر رابط موقع الوزارة والمربع الإلكتروني وباتباع الخطوات التوضيحية التي عرضناها لكم.

استخراج نتائج الصف الثاني عشر الكويت

يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة بدولة الكويت، الصف الثاني عشر، استخراج النتائج بالرقم المدني الخاص بالطالب، عبر رابط المربع الإلكتروني وموقع وزارة التعليم بالكويت، من خلال اتباع الخطوات التالية: