نتائج طلاب المدارس 2021 بالكويت بالرقم المدني الثانوية العامة

نتائج طلاب المدارس 2021 بالكويت متوفرة الآن للاستعلام بالرقم المدني عبر موقع وزارة التعليم بالكويت والمربع الإلكتروني بالرقم المدني، حيث أنهى طلاب الثانوية العامة بالكويت اختبارات نهاية الفصل الأول منذ فترة، وبدأت المدارس بدولة الكويت بإعلان النتائج تباعًا، لجميع الصفوف الدراسية، بما فيها الصف الثاني عشر لطلاب الثانوية، والتي تم إعلان نتائجها منذ لحظات عبر رابط موقع وزارة التعليم والمربع الإلكتروني.

نتائج طلاب المدارس 2021

نتائج الصف الثاني عشر لدولة الكويت متوفرة الآن عبر موقع وزارة التعليم والمربع الإلكترونية للاستعلام بالرقم المدني للطالب، هذا وأكدت وزارة التعليم بالكويت، أنها بذلك كامل جهدها في لجان التصحيح ورصد الدرجات، لتحري الدقة فيما يتعلق بنتائج الطلاب، والتي سيتم رفعها إلكترونيًا بهدف التيسير على الطلاب، وعدم اضطرار الطالب للذهاب للمدرسة في ظل هذه الظروف.

هذا وأعلنت وزارة التعليم بدولة الكويت منذ لحظات عن إتاحة النتيجة عبر موقعها الرسمي والمربع الإلكتروني بالرقم المدني، بحيث يمكن للطالب أو ولي الأمر الآن الوصول للنتيجة بالخطوات الآتية:

أعلنت مصادر بالوزارة عن انتهاء لجان تصحيح نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت، للطلاب المقيدين بالصف الثاني عشر بمناطق الكويت الست، وتم رفع معدلات وكشوفات درجات الطلاب على موقع الوزارة والمربع الإلكتروني، كما قامت الوزارة بإعلان أسماء الأوائل ومعدلاتهم.

نتائج الطلاب الكويت 2021

يمكن لطلاب الكويت بالصف الثاني عشر، الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول الآن، باتباع الآتي: