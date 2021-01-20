نتائج الصف الثاني عشر رابط موقع وزارة التربية الكويت نتائج الطلاب

أعلنت وزارة التربية و التعليم في الكويت عن انتهاء الوزارة من تصحيح امتحانات الصف الثاني عشر، حيث تقوم الوزارة الآن بأعمال رصد درجات الطلاب تمهيداً طرح النتائج على موقع الوزارة الرسمي حيث يتمكن الطالب من الاستعلام عن درجاتهم من خلال إدخال رَقَم الجلوس الخاص به.

موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم

وانطلاقا من أهمية ميكنة الخِدْمَات التي تقدمها كافة الوزارات بهدف تحقيق أفضل خدمة من جهة، والتقليل من التجمعات بسبب الجائحة، فقد سعت وزارة التربية والتعليم إلى إطلاق موقع خاص لها على شبكة الإنترنت من أجل توفير الكثير من الخِدْمَات الإلكترونيّة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

موقع وزارة التربية الكويت نتائج الطلاب

و من المقرر عرض نتائج الطلاب من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث قد أعلن وزير التربية والتعليم الكويتي سعود الحربي أن نتائج الطلاب تم اعتمادها بالفعل ويتم حالياً رفعها على الروابط الإلكترونية الخاصة بالوزارة من خلال مؤتمر صحفي عقده يوم 19 سبتمبر لعام 2020 أكدت الوزارة أن النتائج أصبحت متاحة بالفعل في الوقت الحالي، وقام وزير التربية بتقديم التهاني والمباركات لأوائل الصف الثاني عشر هاتفياً، وذلك كما هو متبع في كافة الأعوام الدراسية.

موقع وزارة التربية الكويت النتائج

كما أوضحت الوزارة الخطوات التي يتبعها الطالب لكي تتم عملية الاستعلام عن نتيجته من خلال اتباع الآتى:

يدخل الطالب على الموقع الخاص ب وزارة التربية الكويتية.

يقوم الطالب بتحديد الصف الدراسي الذي يقيد به من خلال القائمة الرئيسية الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

يدخل الطالب رَقْم الجلوس الخاص به الذي يتكون من 8 أرقام.

تظهر شاشة كبيرة بها كل نتائج الطالب التفصيلية.

و الجدير بالذكر أن على الطالب أن التحقق من أنه قد قام بإدخال الرقم الجلوس صحيح، و إدخال الاسم صحيحاً حتى لا يحدث اشتباه أو خلط بين الدرجات.

نتائج الصف الثاني عشر

و على جانب آخر هناك عدة خِدْمَات إلكترونية يتم تقديمها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني مثل: