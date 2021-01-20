أخبار اليمن : هــام: بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)

هــام: بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة صنعاء بحضور الشيخ يحيى الراعي النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام والاستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر.

وناقشت الامانة في اجتماعها اخر المستجدات والتطورات على الساحة التنظيمية والوطنية وصدر عنها البيان التالي :

- جددت الامانة العامة تمسكها والتزامها بالميثاق الوطني والنظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنها.

- اكدت الامانة العامة تمسك المؤتمر الشعبي العام بالوحدة اليمنية وبوحدة التراب الوطني وسيظل مدافعا عن كل شبر من اراضي الجمهورية اليمنية فالوحدة اليمنية ليست ملكا لفرد او اسرة او فئة او جماعة بل هي ملك للشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه واذا حدثت أي اخطاء فيتحملوها من شاركوا في الحكم ولا علاقة للوحدة ومشروعها الوطني العظيم بهذه الاخطاء.

- تؤكد الامانة العامة تمسك المؤتمر الشعبي العام بأهداف ومبادئ الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر والنظام الجمهوري والديمقراطية.

- تؤكد الامانة العامة على موقف المؤتمر الثابت والمبدئي في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر الذي يستهدف الشعب اليمني رجاله ونسائه واطفاله وكل شرائحه بدون استثناء ومقاومة هذا العدوان بمختلف الوسائل والسبل المتاحة والمختلفة.

- تؤكد الامانة العامة على سعي المؤتمر الدائم لإيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر بمختلف الوسائل وكل السبل المتاحة.

- جددت الامانة العامة رفض وادانة المؤتمر الشعبي العام لقرار الخارجية الامريكية بتصنيف حركة انصار الله منظمة ارهابية والتأكيد على ان هذا القرار سيعرقل جهود تحقيق السلام والتسوية السياسية مؤكدة رفض المؤتمر المبدئي لاستهداف اي مواطن او مكون يمني من قبل أي جهة خارجية.

- تدين الامانة العامة انتحال البعض اسم المؤتمر الشعبي العام واصدار بيانات باسمه مؤكدة ان تلك البيانات لا تمثل المؤتمر ولا علاقة له بها وان من اصدرها لا يمثلون الا انفسهم ولا يسعون الا لتحقيق مصالحهم الشخصية وجمع مزيد من المال المدنس على حساب الاف الضحايا من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وتؤكد أن تلك الممارسات ليست سوى ارتزاق يحط من كرامة كل مدعي وانسانيته.

- جددت الأمانة العامة وقوفها والتفافها خلف قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن أمين أبوراس وتأييدها لكافة الخطوات والإجراءات التي يتخذها في سبيل الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية واستعادة دوره السياسي والوطني مباركة الإجراءات والقرارات الأخيرة والتي تأتي في إطار تحديث البناء التنظيمي للأمانة العامة للمؤتمر.

صادر عن الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء الاربعاء الموافق 20 يناير 2012م