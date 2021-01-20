مصر تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلنت مصر، الأربعاء، اتفاقها مع قطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقال بيان للخارجية المصرية: "تبادلت مصر وقطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما". وأوضح البيان أن الاتفاق جاء "اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا"، في إشارة إلى القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العلا السعودية مؤخرا.

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