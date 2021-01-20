الجيش الجزائري يختتم مناورات "الحزم "

أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، بيانا بشأن اختتام المناورات العسكرية التي أطلق عليها اسم "الحزم 2021"، وجرت يومي الأحد والاثنين.

وقالت الوزارة إن مناورات الجيش الجزائري جرت تحت إشراف رئيس الأركان الفريق سعيد شنقريحة.

وأضافت أن قوات الجيش استخدمت في المناورات الذخيرة الحية، لا سيما النسخة الأحدث من صاروخ كورنيت الروسي المضاد للدبابات، إلى جانب مدفع "شيلكا" الروسي ذاتي الحركة المضاد للطائرات.

وشاركت في المناورات أيضا الدبابة "تي 90 إس"، التي تم تطوير قدراتها على الحركة والتنقل والحماية، وتعزيز ضرباتها.

وعلى صعيد سلاح الجو، شاركت المروحيات القتالية الروسية من طراز "مي 28 إن إم"، حيث قامت بتوفير الغطاء الجوي للقوات البرية.

وتندرج المناورات في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي لسنة 2020-2021، وفق الوزارة.