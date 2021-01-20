300 ألف صاروخ يضرب إسرائيل من كل الجهات خلال الحرب القادمة

دعا الميجر جنرال (احتياط) يتسحاق بريك الجيش الإسرائيلي إلى تشكيل فيلق خاص لصواريخ أرض- أرض.

وقال بريك وفق القناة 7 العبرية، "في حين أن جميع التنظيمات العسكرية حول إسرائيل تستعد جيدًا للحرب المستقبلية، فإن الجيش الإسرائيلي متأخر جدًا".

وأشار إلى أن إيران وأتباعها يحيطون إسرائيل بما يقرب من 300 ألف صاروخ وقذيفة ويشكلون حلقة لخنق إسرائيل من جميع الجهات".

وأضاف بريك: "بما في ذلك مئات الصواريخ الدقيقة على مدى مئات الكيلومترات برؤوس حربية مزودة بمئات الكيلوجرامات من المتفجرات ستغطي كامل أراضي إسرائيل".